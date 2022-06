Usa, lo fanno in auto e lei si ammala? Clamoroso: come ottiene 5,2 milioni dall'assicurazione

09 giugno 2022 a

Ben 5,2 milioni di euro di risarcimento, questa la cifra stellare ottenuta da una donna del Missouri. Il motivo? Ha contratto una malattia sessualmente trasmissibile dopo aver fatto l'amore con il suo ex fidanzato nella sua Hyundai Genesis. A risarcire la donna sarebbe stata l'assicurazione della GEICO General Insurance Company. Dopo ben cinque anni di battaglie legali la Corte di Appello del Missouri le ha dato finalmente ragione.

Secondo quanto riportano i documenti del tribunale ottenuti dal Daily Mail, la donna ha chiesto il risarcimento dopo aver raccontato di aver contratto l'HPV, il papillomavirus, nel 2017 dal suo ex fidanzato. Quest'ultimo, nonostante avesse ricevuto una diagnosi di tumore alla gola e di HPV, aveva continuato ad avere rapporti sessuali con lei. A maggio 2021 un giudice aveva stabilito che i due avessero avuto il rapporto all'interno della macchina e che quest'ultimo aveva causato direttamente o contribuito a causare l'infezione da HPV.

Ovviamente l'ex fidanzato è stato ritenuto responsabile di non aver informato la ragazza della sua condizione e anche l’assicurazione è stata condannata a risarcirle ben 5,2 milioni di dollari per danni e lesioni. GEICO ha tentato di presentare istanza per una nuova udienza ma quest'ultima è stata respinta. "Se lo si considera come un infortunio subito mentre ci si trova nel veicolo di una persona, allora rientra totalmente in ciò che una compagnia di assicurazioni dovrebbe pagare" ha dichiarato l'avvocato di Los Angeles Miguel Custodio.

