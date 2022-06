Francesca De Andrè, "il punto più basso". Papà Cristiano stronca la figlia: cosa non torna sull'aggressione

10 giugno 2022 a

a

a

In una lunga intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, il celebre cantautore Cristiano De Andrè ha parlato per la prima volta di quello che è successo alla figlia Francesca. Quest'ultima è finita recentemente sotto i riflettori a causa delle violenze subite dall'ex fidanzato. Quello che ha dichiarato il padre sulla vicenda ha però spiazzato più di qualcuno che non si aspettava una reazione del genere.

"Dopo il Gf calci e percosse. Quando ho perso i sensi...". Francesca De Andrè, testimonianza-choc

"E’ un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato…Mi auguro che riesca a capire un po’ di cose e a mettere la testa a posto…" queste le parole del padre Cristiano al Corriere della Sera. Giorni fa Francesca era stata anche ospite a I Fatti Vostri proprio per parlare della violenza subita. Cristiano ha inoltre aggiunto: "Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di sé stessi…E questo è forse il punto più basso che abbiamo raggiunto…".

"Non l'avevo mai mostrata": la foto choc di Francesca De Andrè che svela il suo inferno

Queste parole hanno fatto infuriare il giornalista Gabriele Parpiglia che ha seguito tutta la vicenda da vicino. L'autore Tv, molto attivo sui social, ha infatti sostenuto di non aver gradito le parole del padre: "Quindi il problema non è la figlia massacrata, come da referto, come i carabinieri hanno certificato…Il problema è la figlia stessa…Che schifo!".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.