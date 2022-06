Striscia la notizia addio, Michelle Hunziker scappa: dove la beccano dopo la puntata (e con chi)

12 giugno 2022 a

a

a

Quella andata in onda ieri sera su Canale 5 è stata l'ultima puntata di questa stagione per Striscia la Notizia. Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno salutato i telespettatori con un po' di commozione e ringraziando tutti per l'affetto ricevuto. Le puntate del programma di Antonio Ricci, però, sono registrate. Quindi proprio mentre andava in onda l'ultima puntata della stagione, la conduttrice e showgirl svizzera si trovava in Sardegna con Giovanni Angiolini, medico ed x gieffino, col quale si frequenterebbe da mesi.

A beccare Michelle in Sardegna è stata l’influencer esperta di gossip Deianira Marzano, che su Instagram ha pubblicato gli scatti che mostrano la Hunziker e Angiolini assieme. I due si sarebbero concessi prima una gita in barca e poi avrebbero trascorso la serata in un ristorante. La coppia si frequenterebbe ormai da un po', anche se nessuno dei due ha mai ufficializzato la relazione. Prima sono stati paparazzati ad Alghero, poi a Milano e a Parigi e adesso di nuovo in Sardegna.

Questo comunque sembra essere un periodo d'oro per la Hunziker, non solo in amore ma anche in tv. Nella prossima stagione televisiva, infatti, tornerà di nuovo come protagonista del piccolo schermo. E' quasi del tutto certa la sua riconferma a Striscia la Notizia. E non è nemmeno escluso che Mediaset decida di riproporre il suo one woman show, Michelle Impossibile.

"Ci rivediamo presto". Michelle Hunziker, il "difficile" addio a Striscia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.