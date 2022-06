Fedez demolito da Selvaggia Lucarelli: "L'audio sulla morte dalla psicologo? Cosa c'è dietro davvero"

Francesco Fredella 14 giugno 2022 a

A quanto pare Selvaggia Lucarelli è molto attenta alle Ig Stories di Fedez, che di recente è stato operato per un tumore al pancreas (l'intervento è stato eseguito all'ospedale San Raffaele di Milano). La giornalista, adesso, lo attacca senza troppi giri di parole per aver diffuso l'audio di una seduta dallo psicologo. Nulla di tanto strano, da parte di Fedez. Che, invece, ha rotto ogni tipo di tabù.

Facciamo un piccolo passo indietro. Fedez, in quell'audio, aveva detto: “Non voglio morire, i miei figli non si ricorderanno neanche di me”. Si tratta, sicuramente, di parole strazianti. Ma Selvaggia Lucarelli è partita a gamba tesa contro il rapper senza menzionarlo mai direttamente, ma tutto fa pensa che ci sia un riferimento a lui. “No. Registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di usare il verbo “normalizzare” per camuffare le più svariate forme di narcisismo/esibizionismo/incapacità patologica di conservare una sfera privata”, ha scritto la Lucarelli.

Inoltre, ha aggiunto un commento: “Poi un giorno parleremo anche di quanto possa essere un percorso autentico ed efficace la psicoterapia fatta a favore di microfono e/o telecamere, prevedendo/sapendo che quello che dirai sarà ascoltato o visto da milioni di persone. Se questo è fare un serio percorso terapeutico io sono Joe Biden”. Un attacco decisamente netto da parte della Lucarelli. Cosa accadrà adesso? Fedez potrebbe ricorrere alle vie legali e probabilmente tutto potrebbe finire in tribunale tra carte bollate e quanto altro. Un terremoto mediatico potrebbe arrivare a breve.

