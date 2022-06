Belen Rodriguez, nella vasca idromassaggio succede di tutto: le foto privatissime

16 giugno 2022 a

a

a

Scatenate, anzi scatenatissime. Trattasi di Belen Rodriguez e della sorella, Cecilia, che si trovano sul Lario insieme a un nutrito gruppo di amiche - Martina, Antonia, Patrizia, Pamela e Cristina -, il tutto per un weekend di relax e fieramente alcolico. Un weekend raccontato a suon di fotografie pubblicate sui social tra bikini mozzafiato, idromassaggio e calici alzati al cielo.

A parlare per prima del weekend è stata proprio Belen: "La situazione è questa: stiamo partendo solo donne per un weekend molto... intenso, stimolante". Così in calce a un video girato con tutto il gruppetto in auto, prima di mettersi alla guida. Come detto la destinazione era il lago di Como.

E come altrettanto detto, il fine settimana è stato interamente votato al diverimento. Prima la vasca idromassaggio, dove le ragazze erano tutte rigorosamente in bikini, bicchiere in mano e chiacchiere in libertà e relax. E la più scatenata, per distacco, era Cecilia, impegnata a sollevare due bicchieri contemporaneamente per poi ancheggiare di fronte all'obiettivo. Da par suo Belen appare più distesa, tranquilla, rilassata. E soprattutto meravigliosa in quel bikini che la fascia alla perfezione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.