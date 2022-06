Myrta Merlino, primo bikini al mare: eccola a 53 anni, una meravigliosa sorpresa

20 giugno 2022 a

Myrta Merlino ha chiuso la stagione 21-22 de L'aria che tira ed è partita per una vacanza al mare. La conduttrice ha postato quindi una foto dal suo profilo Instagram in cui si mostra in costume da bagno, nero, intero, di schiena. Un lato b e un fisico pazzesco per la giornalista che ha da poco compiuto 53 anni. "La gioia è il semplice essere se stessi: vivi, vibranti, nella piena vitalità. La sensazione di una musica sottile attorno e dentro il corpo, una sinfonia: questa è la gioia", ha scritto la Merlino citando una frase di Osho.

In una intervista a la Repubblica, parlando di questa ultima edizione del suo programma tra pandemia, elezioni del presidente della Repubblica e guerra in Ucraina, la giornalista ha detto: "L'aria che tira è una barca leggera che può prendere il vento, appena arrivano i grandi fatti veniamo scelti". E mentre si gode un po' di meritato riposo Myrta Merlino pensa già alla prossima stagione: "Per la prossima edizione", conclude la conduttrice, "vorrei le persone in studio, che mi danno calore, sono un animale sociale". E ancora, secondo la Merlino bisogna evolversi perché "la nuova frontiera è fare tv da qualsiasi luogo".

