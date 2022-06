Striscia la Notizia, questo Vittorio Brumotti? No, ecco il suo volto oggi: un sospetto pazzesco

23 giugno 2022 a

a

a

Qualcosa non torna in Vittorio Brumotti: a sollevare i dubbi il suo "nuovo" volto. Sono molti i telespettatori che hanno notato un notevole cambiamento nel viso dell'inviato di Striscia la Notizia oggi al timone di Paperissima Sprint. Tra questi l'attentissimo Ivan Rota. È lui, nella rubrica "Pillole di Gossip" e sulle colonne di Dagospia, ad avanzare un'ipotesi: "Brumotti appare alquanto cambiato in viso. In molti si chiedono se abbia ricorso alla chirurgia estetica. Se confrontate le foto di pochi anni fa con quelle di oggi potete darvi una risposta".

"Muori di Covid o ti spariamo". Brumotti, minacce becere: volano schiaffi, a Pescara finisce in tragedia | Guarda

Un sospetto che sembra avere un fondamento. Guardando le immagini del passato, si vede un naso abbastanza importante se confrontato a quello alla francese che il biker vanta adesso. Che Brumotti si sia sottoposto alla chirurgia estetica non è dato sapersi. Lui stesso sui social non ha mai affrontato l'argomento. Certo è che sono state tante le aggressioni da lui subite in questi anni.

"Perché così violento?". Brumotti bracca l'automobilista a Napoli, finisce in disgrazia: video choc a Striscia | Guarda

La lotto contro lo spaccio per il tg satirico di Canale 5 lo ha messo a serio rischio. Spesso l'inviato è stato aggredito riportando diversi traumi facciali. Per questo, è la più plausibile delle ipotesi, Brumotti potrebbe essere stato costretto a finire sotto i ferri.

Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti e gli spacciatori? Ecco che cosa c'è dietro davvero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.