Paolo Berlusconi e... scoop di Signorini: la "lei" (famosissima) con cui lo pizzicano

Le chiacchiere su Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono sempre più impertinenti. A far parlare sono state soprattutto le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi che ha sorpreso l'imprenditore e la showgirl in vacanza in Versilia. Cosa si cela dietro questo legame che va avanti ormai da diverso tempo? Ci ha pensato il settimanale di Alfonso Signorini ad approfondire la questione.

Maddalena è da anni parte integrante della famiglia Berlusconi. La Corvaglia sarebbe infatti la migliore amica di Matilda, moglie di Davide, ovvero il figlio di Paolo Berlusconi. Ecco quindi spiegata l'assidua frequentazione tra i due. Il loro rapporto non sarebbe quindi quello di una coppia innamorata bensì quello di una vera e propria famiglia. "Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione" si legge nel settimanale.

Di fronte a questi gossip la stessa showgirl aveva messo a tacere qualsiasi rumors l'anno scorso sui suoi profili social, dopo una serie di scatti che li vedeva insieme: "Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che, quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”. Nient'altro che un'amicizia profonda quella che lega Berlusconi alla Corvaglia. Alla faccia delle malelingue.



