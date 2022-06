Bayern Monaco, Julian Nagelsmann beccato con lei: scandalo in Germania, chi è

30 giugno 2022 a

Scandalo in Germania, dove da giorni non si fa che parlare di Julian Nagelsmann. L'allenatore del Bayern Monaco è stato beccato sul suo yacht in dolce compagnia. Con lui infatti Lena Wurzenberger, giornalista della Bild, stesso giornale che per primo ha dato la notizia. I due sono stati immortalati in barca in atteggiamenti intimi durante le vacanze a Ibiza. Il primo incontro tra i due sarebbe avvenuto per motivi di lavoro, poi la storia si è evoluta.

Non a caso qualche mese fa la giornalista aveva pubblicato un articolo su Nagelsmann con tantissimi particolari, al punto da far insospettire i lettori. Intanto la Bild ha deciso di sospendere la giornalista che seguiva proprio il Bayern Monaco per evitare conflitti d'interesse. Solo all'inizio di giugno il tecnico aveva annunciato la separazione dalla moglie Verena dopo 15 anni insieme. L’allenatore quasi 35enne ha due figli con Verena, un maschio e una femmina, e sono sposati dal 2018.

Ma Negelsmann e la Wurzenberger non sono l'unica coppia formata da calciatori e giornaliste. Prima di loro il portiere della Spagna Iker Casilla, che ai Mondiali del 2010 in Sudafrica baciò la giornalista Sara Carbonero, con cui da qualche mese aveva una storia segreta. Ma anche l’allenatore della Roma Rudy Garcia con la giornalista Francesca Brienza e Ilaria D'Amico con Gigi Buffon.

