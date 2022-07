Selvaggia Lucarelli smaschera il vip: "Mi ha mandato la foto del suo pe***"

Francesco Fredella 05 luglio 2022 a

La storia si ripete. Tra Selvaggia Lucarelli e Salmo accade di tutto, ancora una volta. I due, qualche tempo fa, avevano litigato tramite social quando Salmo tenne un concerto a Oblia (giudicato "abusivo" dalla Lucarelli). Era l'epoca, lo ricordiamo, del distanziamento sociale e delle mascherine, piena pandemia, pieno Covid. Oggi Salmo ha scritto un post ricordando quel giorno. ed ha parlato, ovviamente in tono ironico, di “concerto abusivo”. Però, ad un certo punto, un utente gli ha chiesto al rapper di spiegare il significato di quell'”abusivo" e lui ha risposto in modo secco così: “Chiedi a Selvaggia Sucarelli”.

"Forse non ci rivediamo". Un clamoroso divorzio: chi viene scaricato da Selvaggia Lucarelli

Ovviamente la Lucarelli è intervenuta dando a Salmo del sessista. “Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse", ha scritto il rapper. E poi è arrivato il commento di Selvaggia: “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo p*** (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sp…..a. Impara. Ciao”.

Una querelle che sembra essersi esaurita, magari una volta per tutte, sui social. La vicenda tiene tutti con il fiato sospeso. Adesso, potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Finalmente. La Lucarelli, intanto, si sta preparando alla nuova avventura a Ballando con le stelle, il programma di Rai1 di Milly Carlucci. Sperando di non ricevere ulteriori oscenità sul suo smartphone...

