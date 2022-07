Arisa, ribaltone a Ballando con le stelle: “Chi sostituisce in giuria”

01 luglio 2022 a

La macchina organizzativa di Ballando con le stelle si è già messa in moto. Iva Zanicchi sarà sicuramente una concorrente, ma nelle ultime ore è emersa un’altra indiscrezione che sta facendo parlare molto. Arisa, al secolo Rosalba Pippa, sarebbe pronta a tornare all’interno dello show di Rai1: dopo aver vinto la scorsa edizione, stavolta si accomoderebbe in giuria, al posto di Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima è stata una presenza fissa di Ballando a partire dal 2016, ma a quanto pare avrebbe deciso di abbandonare la trasmissione per dedicarsi ad altro: non c’è ancora la conferma ufficiale, anche perché la Lucarelli è molto stimata da Milly Carlucci e dal suo staff, ma secondo il settimanale Vero c’è Arisa in pole position per prendere il suo posto al tavolo della giuria. Gli altri volti storici sono invece tutti confermati: Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto saranno ancora a Ballando.

Sebbene Arisa non sia propriamente un’esperta nel ballo, il fatto che abbia vinto la scorsa edizione la rende una scelta possibile. Tra l’altro la cantante ha già accumulato una certa esperienza come giurata: in passato ha lavorato a xFactor e qualche mese fa proprio con la Carlucci a Il Cantante Mascherato. Non resta quindi che attendere e vedere se l'indiscrezione diventerà realtà.

