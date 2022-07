Salmo insulta Selvaggia Lucarelli, ecco come la chiama: agghiacciante

04 luglio 2022 a

Selvaggia Lucarelli torna sulla polemica che ha visto protagonista Salmo. Il cantante si è infatti sfogato sui social, dove è subito finito nel mirino di molti. "È stato l’anno più difficile della mia vita. Concerto abusivo, album, recitare nella serie tv, dirigere la colonna sonora, fare un nuovo album, preparare il live per San Siro", ha scritto attirando l'attenzione dei fan. "Quale concerto abusivo?", chiede qualcuno in riferimento al concerto per cui l'artista è stato accusato di non aver rispettato le norme di sicurezza anti-Covid.

E lui: "Chiedi a Selvaggia Suxarelli". Una storpiatura che non è piaciuta alla diretta interessata: "Non conosco Salmo, lo ritengo anche bravo. Un anno fa mi ero permessa di dire che il suo concerto ad Olbia fatto senza autorizzazioni, con una pandemia che faceva ancora molte vittime, era stato un errore".

E ancora: "Non ha mai risposto nel merito ma perfino a distanza di tempo, la schifosa battuta sessista storpiando il mio cognome come l’hater medio non ha saputo tenersela. Seguono migliaia di like e 'Ahaha'. Avanti così. Forse tra due millenni i maschi riusciranno a rispondere a una donna guardando oltre il proprio pis***o. Forse". Finita qui? Neanche per sogno. L'artista ha nuovamente risposto: "Non piangere Selvaggia. Mi hanno storpiato il cognome mille volte. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse".

