Sonia Bruganelli, addio Bonolis? "Gli amori finiscono": la frase, tam-tam impazzito

06 luglio 2022 a

a

a

Ma quale crisi? Tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli tutto va a gonfie vele. Nei giorni scorsi però non si faceva altro che parlare del post pubblicato su Twitter dall'opinionista del Grande Fratello Vip. La moglie del conduttore aveva scritto: "Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai". Inutile dire che i suoi fan hanno subito pensato al peggio, tanto che alcuni convinti dicevano: "Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi, anzi si sono già lasciati".

"Auguri. Quanto ci piace metterlo in mezzo?": gli auguri di Sonia Bruganelli a Laura Freddi, gelo-Bonolis

A preoccupare ancora di più una frase pronunciata dalla Bruganelli tempo addietro e tornata a far discutere: "Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l'appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme". Ma nulla di tutto ciò è accaduto. A smentire i rumors, la stessa imprenditrice che ha diffuso su Instagram un video che la ritrae scatenata assieme al marito.

"Una f*** pazzesca". Sonia Bruganelli choc su Laura Freddi, la bomba esplode su Rai 1

I due in vacanza a Formentera, ballano sulle note di "Can’t stop the feeling". Sotto il commento: "Life in Formentera 2.0. That’s life". Intanto, oltre che in amore, le conferme arrivano anche dalla tv. Entrambi saranno protagonisti dei palinsesti di Mediaset. Lui con l'edizione 2022/2023 di Ciao Darwin e lei a fianco, per la seconda volta, di Alfonso Signorini.

"Cosa ho fatto la notte prima che si operasse". Sonia Bruganelli rivela il dramma della figlia Silvia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.