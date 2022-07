Melissa Satta e Giorgia Palmas, trasparenze in spiaggia: gli italiani impazziscono

05 luglio 2022 a

Veline una volta, veline per sempre. E che veline, per giunta: Melissa Satta e Giorgia Palmas stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme nella loro Sardegna. La Palmas è a Costa Rei insieme alle figlie Mia e Sofia e al marito Filippo Magnini, storico ex di Federica Pellegrini con cui è convolata a nozze qualche settimana fa. La Satta invece è in Costa Smeralda con il figlio Maddox (avuto da Kevin Prince Boateng, l'ex calciatore ghanese di Milan e Monza che a sua volta si è risposato da pochissimo) e il compagno Mattia Rivetti, con cui fa coppia fissa da ormai parecchio tempo.





Tra sole, mare, tintarella, tramonti dorati in un Paradiso terrestre e tanti, tantissimi selfie, non poteva mancare la rimpatriata di due volti simbolo di Striscia la notizia e di Mediaset. Entrambe sarde, hanno proseguito la gloriosa tradizione delle veline more isolane inaugurata da Elisabetta Canalis.

La Satta ha poi pubblicato la foto abbracciata alla Palmas tra le sue Stories su Instagram: prendisole bianco trasparente per entrambe, con bikini e fisici statuari in bella vista. E c'è chi dice che sta per arrivare il momento della rimpatriata con Elisabetta... Per l'occasione, ovviamente, i sociale sono già pronti ad esplodere.

