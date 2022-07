Belen Rodriguez "è sparita": il mistero e quelle voci inquietanti

Francesco Fredella 08 luglio 2022 a

Belen Rodriguez via dai social? La notizia è clamorosa. Anche perché è sempre stata la regina dei social. Inutile negarlo. Ora qualcosa è andato storto. Appunto, cosa? La notizia è che Belen sia sparita dalle piattaforme web e si vocifera che ci siano un paio di questioni irrisolte. Ma quali? Forse potrebbe trattarsi solo di una semplice pausa dai social. E tutto questo fa notizia. Intanto, sembra che vada a gonfie vele il ritorno di fiamma con Stefano De Martino. Ma come va, invece, con Antonino Spinalbese?

Ora è pronto per il Grande fratello vip, sembra che l'accordo sia stato chiuso. La loro storia d'amore è finita da poco, subito dopo la nascita di Luna Marì. De Martino, invece, sta cavalcando una carriera formidabile in tv. Conduttore, giudice di Amici e ormai ex ballerino. Il suo modello di riferimento, come ha raccontato da Mara Venier in occasione dello speciale di Domenica In, è Renzo Arbore. Il genio della tv e dell'intrattenimento negli anni Ottanta resta uno dei punti di riferimento del talentuoso napoletano.

Adesso più che mai, De Martino si sta godendo un momento d'oro. Tanta popolarità e la calma piatta in amore con la ritrovata tranquillità in famiglia. Ma come mai Belen, allora, ha deciso di abbandonare i social? Tutto questo resta un mistero, quasi irrisolvibile. Capiremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Non si esclude che possa trattarsi di uno stop temporaneo.

