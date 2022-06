Belen Rodriguez, "depilazione casalinga". Un video estremo, occhio là sotto...

17 giugno 2022 a

a

a

Ormai a Belen Rodriguez basta mostrare anche solo i suoi lati “normali” per fare notizia. Nonostante possa avvalersi di ottimi professionisti tra estetisti, parrucchieri e truccatori, la showgirl argentina non disegna alcuni metodi fai-da-te, che condivide anche con milioni di fan che la seguono sui suoi profili social.

Belen Rodriguez, nella vasca idromassaggio succede di tutto: le foto privatissime | Guarda

Seduta nella sua casa milanese, Belen ha mostrato ai follower come si depila con uno dei prodotti che sponsorizza ed è finita nella rubrica “Look da vip” di TgCom24. “La Rodriguez - si legge - sensuale con un vestito verde a canottiera che sottolinea il décolleté, racconta del suo processo per dire definitivamente addio alla peluria”. Come sempre di una bellezza abbacinante anche mentre si depila, la showgirl argentina ha mostrato passo per passo come usa depilatore a luce pulsata di un marchio che ovviamente sponsorizza.

GUARDA LE FOTO

"Come fai a non impazzire?": la domanda con cui Belen Rodriguez gela Fabrizio Corona

Recentemente, invece, aveva fatto notizia per un weekend di relax e “fieramente alcolico” in compagnia della sorella Cecilia e di un nutrito gruppo di amiche. Un fine settimana raccontato a suon di fotografie pubblicate sui social tra bikini mozzafiato, idromassaggio e calici alzati al cielo. A parlare per prima del weekend è stata proprio Belen: "La situazione è questa: stiamo partendo solo donne per un weekend molto... intenso, stimolante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.