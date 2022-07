Michelle Hunziker, la strana rivelazione di Alena Seredova: "Non sono una persona invidiosa..."

09 luglio 2022 a

Alena Seredova non segue Michelle Hunziker sui social ed è lei stessa a spiegare il perché. Confidandosi con i propri fan, infatti, la modella ceca di 44 anni ha detto: "Perché non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho. Sento persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti), perciò… Così non vale? Almeno 5 punti?".

La showgirl, insomma, non si è affatto sottratta alla domanda posta da un suo fan e in tranquillità e sincerità ha spiegato le sue ragioni. Il motivo per cui non segue la Hunziker e probabilmente altri personaggi noti è dato dal poco interesse a guardare le vicende social di persone che non conosce o con cui non ha mai avuto a che fare. E tra queste rientra la presentatrice svizzera. Con la Hunziker, quindi, non ci sarebbe nessun attrito come in molti hanno pensato.

Di recente la Seredova è tornata a parlare anche di Ilaria D’Amico, la compagna del suo ex marito Gianluigi Buffon. Per la modella la fine del matrimonio con l'ex portiere della Nazionale fu un momento difficile da gestire. In merito ai rapporti con la giornalista, invece, la Seredova ha spiegato che nulla è cambiato da quando le sue nozze si sono concluse. Tra loro ci sarebbero, quando serve, soltanto rapporti formali.

