Alena Seredova "sta per farlo in gran segreto": Buffon che dice?

Francesco Fredella 08 luglio 2022 a

a

a

Potrebbe essere un matrimonio segretissimo perché la notizia è blindata: Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, è pronta a convolare a nozze dopo la nascita della piccola Vivienne Charlotte. Il matrimonio con Alessandro Nasi è nell'aria da tempo. Lui, manager torinese che è legato alla Seredova dal 2015, vuole fare il grande passo. La notizia arriva dal settimanale Nuovo, che parla anche del giorno delle nozze: sarò lo stesso in cui verrà battezzata la figlia Vivenne Charlotte, che è nata nel 2020.

"Le carte del divorzio pronte da tempo": Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, indiscrezioni clamorose. Ora...

Il battesimo è stato rimandato a causa della pandemia. La stessa Alena Seredova sui social aveva confidato ai suoi follower su Instagram di voler battezzare sua figlia: un sacramento importante che è stato rimandato a causa della Pandemia. Adesso la coppia farà due in uno: matrimonio e battesimo. Il giornale di Signoretti, la Bibbia della cronaca rosa, rivela un'indiscrezione importantissima e che sta facendo il giro della Rete. Il matrimonio, però, non potrà avvenire in Chiesa perché nel 2011 la Seredova è convolata a nozze con l’ex portiere della Juventus nella Basilica di San Pietro e Paolo, nel quartiere Vysehrad di Praga. Acqua passata, i due si sono rifatti una vita.

Alena Seredova, un terremoto alla Juve: con chi (e dove) la hanno beccata | Guarda

E si parla da tempo anche del matrimonio tra Buffon e Ilaria D’Amico, che stanno insieme dal 2014 e hanno un figlio (Leopoldo Mattia). Anche loro, presto, diranno sì? Non lo sappiamo. Di certo la notizia potrebbe essere già nell'aria.

--

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.