Valentina Baldini e Pirlo, "l'avevo scambiato per un altro. Buffon mi chiamava sempre"

26 marzo 2022 a

a

a

Andrea Pirlo e Valentina Baldini si sono sposati il 12 marzo dopo otto anni e due figli. Nel 2014 il calciatore della Juve lasciava la moglie Deborah Roversi, sposata 13 anni prima, mentre Valentina rompeva una relazione decennale con il finanziere Riccardo Grande Stevens, figlio di Franzo, storico legale di Gianni Agnelli. Uno della Torino bene, insomma.

"Io e Leclerc? Una bella chiacchierata e...". Verstappen, colpo bassissimo a Lewis Hamilton

In quel periodo anche Gigi Buffon lasciava Alena Seredova per Ilaria D'Amico e andò a vivere da Riccardo, l'ex di Valentina. E poi lo stesso Riccardo fu fotografato con la ex di Pirlo, Deborah, ma a Vanity Fair disse: "Potrebbe nascere qualcosa, ma magari fra tre anni, ora sarebbe di una cafoneria micidiale". Una vera e propria soap opera bianconera che qualcuno ribattezzò Juventiful.

Juve "fuori dalla Champions", falso in bilancio e stangata: indiscrezioni-choc dalla procura

E ora Valentina Baldini in una intervista a Il Corriere della Sera racconta qualche dettaglio su Buffon che appunto era andato a vivere per un po' a casa del suo ex. "Mi chiamava per chiedermi la password del Wi-Fi, era una telenovela. Eravamo tutti sui giornali, ma io su giornali, prima, non c'era mai stata". Per quanto riguarda il suo ex fidanzato e le cose che ha detto di lei, Valentina spiega: "Ho accettato tutto quello che ha detto. Pure che sarei affetta da shopping compulsivo, cosa che mi ha fatto molto sorridere. Però, io l'ho ferito e non puoi prevedere come reagirà una persona ferita. La scelta più coraggiosa sarebbe stata dire: non sono più innamorata. Invece, ho permesso che circolassero voci e gli arrivassero. Ho sbagliato".

"Cosa devono subire i russi, è giusto così". Shevchenko in lacrime, il brutale sfogo dell'ex calciatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.