Ilaria D'Amico e Gigi Buffon a un passo dalla rottura: ecco perché. E Alena Seredova... la zampata

Si dice da tempo, voci di corridoio, che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico siano in crisi. Anche se il punto interrogativo è necessario. Dalle ultimissime indiscrezioni, la giornalista e conduttrice sarebbe stanca di aspettare la proposta di matrimonio del calciatore. I due, lo ricordiamo, sono insieme da sette anni e hanno un figlio (che si chiama Leopoldo Mattia). Il matrimonio non è ancora arrivato nonostante il portierone sia ufficialmente divorziato da Alena Seredova (sua ex moglie).

Adesso, però, l'ex moglie di Buffon rompe il silenzio mettendo le cose in chiaro. La Seredova è stata sposata con il portiere dal 2011 al 2014. Su Instagram, nel corso di una diretta ha detto: “Ma io non ne so assolutamente niente. Devo dire la verità, a malapena li seguo questi gossip”. Insomma, per farla breve, la Seredova prende le distanze dai presunti problemi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. E resta legata a Buffon per il bene dei figli, Louis Thomas e David Lee.

Alena tempo fa si era detta contraria alle famiglie allargate. Nel mondo dello spettacolo, invece, ci sono tantissime famiglie che vivono una situazione di questo tipo. Ad esempio la Marcuzzi e il suo ex Facchinetti, che spesso hanno trascorso le vacanze insieme senza alcun tipo di problema. Oppure Gwyneth Paltrow. Sono tanti gli esempi. Ma facciamo un'operazione rewind: sembra che la Seredova abbia sempre tenuto alla larga la D'Amico. Almeno questo dicono i diretti interessati, ma tutto resta un vero e proprio rebus. Non ci sono certezze, solo tante - davvero tante - indiscrezioni e spifferate. E' questa la regola del gossip.

