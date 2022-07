Ilary Blasi e Totti, "fosse stato per lui...": testimonianza straziante sul Pupone

12 luglio 2022 a

a

a

"Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato": Alex Nuccetelli, pr romano e grande amico della coppia Totti-Blasi, si è espresso così sulla loro separazione in un'intervista al Messaggero. Ieri sera, infatti, i due hanno fatto sapere che il loro matrimonio è finito, proprio come anticipato da Dagospia. Nuccetelli, artefice dell'incontro tra l'ex calciatore e la conduttrice, ha aggiunto anche: "Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati".

Ilary Blasi si separa da Totti? "Caciottara, che figura di...": la frase pesantissima

Il pr, poi, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla rottura: "Hanno aspettato che Ilary terminasse il programma, l'Isola. Si sono presi del tempo, dopo che esplose il caso qualche mese fa, per organizzare tutto, sistemare anche i vari legittimi rapporti economici. Lo hanno fatto anche per i rispettivi attuali compagni, penso". Parlando invece di come i due si sono conosciuti, ha raccontato: "Eravamo in una sala hobby della casa della mamma di Francesco. Eravamo tanti amici, passavamo il tempo tra calcio balilla e biliardo. Stavo giocando proprio a biliardo con Francesco, quando in tv ci fu l’edizione serale di Passaparola. Inquadrarono Ilary e lui mi disse: 'aò, non puoi capire quanto mi piace la letterina romana, me la sposerei'. Io gli risposi: 'ma la conosco, faceva serate anche con me'".

“Non parlerò più”. Ilary Blasi, ora è finita davvero: come si "consola" Totti...

Sulla presunta nuova fiamma di Totti, Noemi, Nuccetelli ha detto: "Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu solo una storia di una sera. Si tratta di qualcosa di importante, cosa non così frequente per lui".

"Dove hanno beccato il capitano": Blasi-Totti si separano, le foto-bomba a notte fonda | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.