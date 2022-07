Elisabetta Canalis e Bianca Balti, "è finita in disgrazia": le due ex amiche...

Francesco Fredella 12 luglio 2022 a

a

a

Sembra che Elisabetta Canalis e Bianca Balti abbiano litigato. Se la notizie venisse confermata, si tratterebbe della fine di un’amicizia che andava avanti da anni. Le due si sono conosciute molto tempo fa a Los Angeles, dove si sono trasferite per esigenze lavorative, e hanno condiviso tanti momenti bellissimi insieme. Ora qualcosa è cambiato. Definitivamente. A riferirlo è il portale Today.

"Facevano gara a...": Belen-Canalis, la rivelazione (scomoda) di Paolo Kessisoglu

La Canalis, inoltre, qualche tempo fa avrebbe litigato pure con Maddalena Corvaglia, sua amica del cuore per anni, oltre che collega e testimone di nozze. Della presunta rottura con la Balti, però, non si conoscono i motivi. Per ora non è arrivata né una conferma e né una smentita da parte delle dirette interessate: solo indiscrezioni che corrono alla velocità della luce.

Melissa Satta e Giorgia Palmas, trasparenze in spiaggia: gli italiani impazziscono | Guarda

In tutti questi anni non sono mancati post sui social, dove Bianca Balti ed Elisabetta Canalis sono sempre state molto attive: serate trascorse insieme, vacanze e tanto divertimento. Nel 2007, Bianca è diventata mamma di Matilde, nata dall’ex marito Christian Lucidi. Mentre nel 2015, dal secondo matrimonio poi naufragato con Matthew McRae, è nata Mia. In quello stesso periodo anche la Canalis è diventata mamma: sempre nel 2015 è nata Skyler Eva (avuta dal chirurgo ortopedico Brian Perri, conosciuto dopo la storia con George Clooney). Cosa è accaduto adesso? Un vero mistero. Le due donne, per ora, non parlano.

"Mia figlia...": Elisabetta Canalis preoccupata, cosa è successo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.