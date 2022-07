Ilary Blasi e Francesco Totti, inizia la guerra dei 100 milioni: dopo la rottura...

12 luglio 2022 a

Adesso, dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si parla di patrimonio. Soldi. Soldi. Soldi Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, quando ci sono grandi separazioni.

Il loro patrimonio sfiora quasi 100 milioni di euro per quel che riguarda immobili e società. La ricostruzione, questa mattina, arriva dalle colonne de Il Tempo, diretto da Davide Vecchi. E la domanda resta una: quale assegni di mantenimento? "Se per ottenere l’assegno di mantenimento bastava la disparità tra i redditi dei due coniugi e l’assenza di responsabilità per la crisi coniugale, il cosiddetto addebito, l’assegno divorzile viene ora concesso esclusivamente se il coniuge richiedente dimostra di non essere in grado, non per colpa sua, di mantenersi in modo decoroso", scrive Il Tempo.

L'assegno divorzile potrebbe non riguardare la Blasi, che gode di una grande indipendenza economica. Avrebbe guadagnato 650 mila euro al Gf Vip (per ogni edizione) ed avrebbe incassato 50 mila euro per ogni puntata dell'Isola dei famosi (si parla di quasi 900 mila euro). E Totti? Un patrimonio che Il Tempo ricostruisce cosi: 21 stagioni in giallorosso con 150 milioni di euro intascati, netti una ottantina circa. Mentre nel 2019 come dirigente della Roma ha guadagnato 600 mila euro.

Ma il Pupone ha investito in società immobiliari che gli consentono una grande rendita economica. Tutto questo, ovviamente, crea le basi per quello che accadrà nei prossimi giorni: adesso la partita, il secondo tempo di questo addio, si giocherà sicuramente sul fronte dell'aula di tribunale. Ma sarà fondamentale capire come si accorderanno economicamente Totti e Ilary, che hanno presentato una nota disgiunta. E questo fa capire che potrebbero esserci forti attriti.

