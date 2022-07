Elisabetta Canalis a bordo piscina: si piega in avanti e... la foto provocante

12 luglio 2022 a

Elisabetta Canalis fa impazzire i tanti ammiratori. Su Instagram l'ex Velina di Striscia la Notizia si fa fotografare a bordo piscina: qui indossa un costume intero sgambatissimo che le lascia il fondoschiena in bella vista. La showgirl è in Spagna con le amiche. Ma non solo, perché con lei ci sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

La Canalis vive da anni a Los Angeles, ma non perde occasione per tornare nella sua amata Italia. E proprio sugli Stati Uniti, la showgirl si era sfogata qualche giorno fa: "Chi vive a Los Angeles ha un'app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l'ansia", aveva raccontato in riferimento alla sparatoria nella scuola in Texas: "Da quel giorno mia figlia non è più andata a scuola. Mio marito mi ha detto: 'Non puoi fare così, a settembre come facciamo?'".

E sul dibattito sulle armi, la Canalis non aveva evitato di dire la sua: "Si possono fare tanti discorsi sulla detenzione delle armi, ma la verità è che non puoi toglierle agli americani, fanno parte della loro cultura. Bisogna organizzare meglio la difesa, per esempio mettendo guardie armate nelle scuole".

