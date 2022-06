Elisabetta Canalis, "piccolo cambio": la foto che manda in tilt Instagram

Francesco Fredella 24 giugno 2022 a

C'è un piccolo cambiamento per Elisabetta Canalis, ex velina di Striscia la notizia, che si presenta con un nuovo taglio medio e schiariture per l’estate. Lo fa notare Io donna, inserto de Il Corriere della sera. L'ex velina decide di partire con un nuovo look per le vacanze ed il "suo hairstylist di fiducia punta su un bob sfilato, illuminato dall'hair contouring", come racconta Il Corriere della Sera.

Di recente, lo ricordiamo, è stata protagonista sportiva sul ring di kickboxing e ora ha deciso di concedersi qualche giorno di mare in Liguria, come lei stessa racconta da tempo in tv in uno spot che sicuramente ha fatto discutere. A 43 anni, bella più che mai, la Canalis cambia look e si affida a Niky Epi, amico e hair stylist di fiducia.

Una spuntatina non guasta mai. Anche con il nuovo look, la Canalis è più bella e affascinante che mai. Su Instagram la sua foto conquista tutti in pochissimo tempo e molte donne le chiedono consigli sul cambio look, che per tantissime rappresenta un vero bivio. Basta andare sul profilo Instagram dell’hair stylist per vedere un breve video dove si può notare il risultato finale. La Canalis, in un solo colpo, lascia tutti senza fiato e regala molta popolarità al suo parrucchiere di fiducia. Ora più che mai quel suo nuovo look conquista praticamente tutti, senza troppi giri di parole. Adesso i suoi fan vorrebbero rivederla in tv, ma quando? Ancora non si sa.

