Blasi-Totti, "sms compromettenti": l'ombra di Belen e Antonino dietro al crac, clamoroso

Proseguono i rumors sulla fine della storia tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Sul nome della nuova fiamma dell'ex capitano della Roma non sembrano esserci dubbi, si tratterebbe di Noemi Bocchi. Sul nome invece del giovane che avrebbe fatto perdere la testa alla conduttrice, nonché l'uomo i cui messaggi avrebbero fatto insospettire Totti, ci sono tanti dubbi. L'ultimo a lanciare un'importante indiscrezione è il Corriere della Sera che riporta alcune voci che circolano da tempo.

"Come questa - si legge - il misterioso uomo che mandava i messaggini compromettenti a Ilary, poi scoperti da Francesco sul cellulare della moglie sarebbe Antonino Spinalbese (peraltro all'epoca fidanzato), hair stylist milanese, modello e influencer, ex di Belen Rodriguez, da cui un anno fa ha avuto la piccola Luna Marì".

Se questo corrisponda al vero non è dato sapersi. Certo è che già all'epoca della separazione tra la modella argentina e il padre di sua figlia, si diceva che Spinalbese avesse avuto un flirt con una famosa donna di spettacolo il cui nome non venne fatto. Un altro personaggio affiancato alla Blasi è l'attore Luca Marinelli. A smentire questa ipotesi però è stata lei stessa: "Non lo conosco", aveva detto nel salotto di Verissimo.

