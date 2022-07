Francesca Pascale, avete mai visto la sorella Marianna? Impossibile distinguerle

13 luglio 2022 a

Al centro dell'attenzione: si parla di Francesca Pascale, l'ex fidanzata di Silvio Berlusconi, recentemente convolata a nozze con Paolo Turci, un'unione civile celebrata in Toscana che ha dominato le pagine di gossip per lunghe settimane.

Probabilmente, il matrimonio-vip più seguito in questa estate italiana, quello tra la Pascale e la cantante. Il tutto è avvenuto lo scorso 2 luglio, a Montalcino, una cerimonia molto intima, con i familiari e pochi amici, soltanto i più stretti, e pochissimi volti pubblici.

Francesca Pascale, dopo le nozze con Paola Turci... indiscrezioni esplosive

E tra gli invitati, ovviamente, c'era anche Marianna Pascale. Di chi si tratta? Presto detto, della sorella di Francesca, di cui forse molti ignoravano l'esistenza. Già, di Marianna si sa molto poco: si era parlato di lei nel 2017, quando i rotocalchi di gossip parlarono del suo matrimonio con Carlo Pasquale Gargiulo, cancelliere del tribunale di Napoli. Le nozze celebrate a Ravallo, proprio come Silvio Berlusconi, che all'epoca era suo cognato. Anche in quel caso la cerimonia fu intima: una cinquantina di invitati, tra cui Al Bano Carrisi.

Marianna Pascale è ex assistente di uno studio medico e ha un profilo Instagram, in cui ogni tanto, con qualche scatto, racconta le sue giornate. Segni particolari? Bellissima, proprio come Francesca. E proprio sul profilo Instagram di Marianna Pascale, tempo fa, fu pubblicata una foto, un primo piano, che la ritraeva con la sorella, la foto che potete vedere qui in calce. Uno scatto da cui emerge la clamorosa somiglianza tra le due, tanto che può risultare difficile riconoscere chi sia chi.

