Francesca Pascale, la "fuga" dopo il matrimonio: la foto che rivela tutto

E' passato solo qualche giorno dal matrimonio a sorpresa tra Francesca Pascale e Paola Turci, ma ancora oggi si continua a parlare di loro. Le due hanno preferito celebrare la cerimonia in privato, tant'è che sono riuscite a mantenere segrete le nozze fino all'ultimo momento. Adesso la coppia è partita per la luna di miele, ma anche in questo caso Paola e Francesca hanno deciso di non rivelare troppi dettagli sul loro viaggio.

In ogni caso, da alcune foto è stato possibile intuire quale sia la meta scelta per la loro luna di miele. Il primo scatto è stato pubblicato dalla cantante, che ha voluto regalare una romantica dedica social a sua moglie nel giorno del compleanno. Lo scorso 15 luglio, infatti, la Pascale ha compiuto 37 anni: “Love, unforgettable love”, ha scritto la Turci nelle sue storie di Instagram. A corredo una foto che la ritrae davanti a un murales di Los Angeles.

Qualche ora dopo l’artista ha pubblicato un’altra foto nella quale è in posa davanti allo storico locale Trastevere di Los Angeles, non lontano dalla spiaggia di Santa Monica. Sebbene il ristorante sia ormai chiuso, l’insegna scavata nella pietra è ancora in bella mostra. Francesca e Paola, insomma, hanno scelto gli Stati Uniti come destinazione per il loro viaggio di nozze.

