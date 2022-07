Francesca Pascale e Paola Turci? "Dopo le nozze...": ecco il loro vero piano

10 luglio 2022 a

a

a

E' passato solo qualche giorno dal matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale, ma già filtrano notizie sul loro futuro. Pare infatti che la coppia abbia degli importanti progetti in ballo. Dopo il giorno del sì, la cantante romana e l’ex compagna di Silvio Berlusconi sono tornate alla loro vita di tutti i giorni, per impegni che non possono essere rimandati.

Francesca Pascale, dopo le nozze con Paola Turci... indiscrezioni esplosive

La cerimonia è avvenuta sabato scorso, il 2 luglio, a Montalcino. Le due, fidanzate da oltre due anni, si sono giurate amore eterno davanti ai familiari e agli amici più intimi. Tra gli invitati alle nozze, invece, pare non ci fosse nessun Vip. Solo gente comune, gli stessi che hanno sempre fatto parte della loro quotidianità. Adesso che il matrimonio è passato, è già tempo però di tornare alla vita di tutti i giorni e di gettarsi a capofitto nei progetti lasciati in sospeso prima del matrimonio.

Francesca Pascale e Paola Turci? "Vuoi vedere che i giudici...": un terribile sospetto su Berlusconi

Stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la Turci sta registrando un nuovo disco negli studi di Diego Calvetti a San Gimignano, poco lontano da Montalcino, mentre la Pascale starebbe provando a realizzare un suo sogno. Quest'ultima infatti ha acquistato una tenuta che desidera trasformare in agriturismo. La struttura si trova a Trequanda, in provincia di Siena, e dovrebbe diventare la sua attività primaria. I progetti che entrambe hanno in ballo, insomma, sono molto importanti e le terranno impegnate per i prossimi mesi.

"Cu*** di bottiglia, ti si scioglie il trucco": gli insulti di Paola Turci a Berlusconi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.