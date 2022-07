Francesca Pascale, dopo le nozze con Paola Turci... indiscrezioni esplosive

09 luglio 2022 a

a

a

Si torna a parlare di Francesca Pascale. Già, la ex fidanzata di Silvio Berlusconi dopo le nozze con Paola Turci è sulla bocca di tutti. Ma in questo caso, il matrimonio non c'entra.

"Cu*** di bottiglia, ti si scioglie il trucco": gli insulti di Paola Turci a Berlusconi

Si torna a parlare di lei per un'indiscrezione che viaggia su Dagospia, laddove si legge quello che sarebbe il prossimo sogno della ex del Cav. "Dopo il matrimonio il sogno di Francesca Pascale è quello di trasformare in un agriturismo la sua tenuta acquistata un po’ di tempo fa. La struttura si trova a Trequanda, in provincia di Siena. Paola Turci invece sta registrando il nuovo disco a San Gimignano per non star lontano dalla neo sposa", conclude Dagospia.

Pascale sposa? Ecco quanto ha guadagnato da Berlusconi: cifre sconvolgenti

Insomma, un nuovo obiettivo per Francesca Pascale, che nel frattempo continua a dedicarsi alle sue battaglie a favore della comunità Lgbt italiana.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.