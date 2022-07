Ilary Blasi sfida tutti con queste foto bollenti: mentre gli avvocati sono a lavoro...

16 luglio 2022 a

Dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi è volata in Tanzania per una vacanza con i tre figli e alcuni familiari. In tale circostanza la conduttrice di Mediaset è diventata molto attiva su Instagram, con decine di storie di aggiornamento sulle sue vacanze, ma anche alcuni scatti da capogiro.

Ilary appare infatti in formissima, sia quando si fa fotografare in abito da sera a bordo piscina che quando sfoggia tutto il suo fisico in costume con delle pose sulla sabbia. Scatti che arrivano dalla Tanzania mentre in Italia gli avvocati sono al lavoro per trovare un accordo tutt’altro che semplice, dato che il patrimonio di famiglia da spartire è ingente. Niente ancora è stato deciso in questo senso, anche perché la Blasi al momento non ha fretta: da quando è partita la pratica del divorzio è sostanzialmente ferma.

C’è però un dato che dovrebbe essere certo: a Ilary dovrebbe rimanere la casa all’Eur, che è praticamente una reggia dal valore di circa 10 milioni, comprendendo 25 stanze, doppia piscina, campi di pale, palestra e tanto altro. Molto più intricata la situazione per quanto concerne le quote societarie e le varie partecipazioni: questi aspetti sono ancora tutti da definire.

