Francesco Totti e Ilary Blasi, "mentre lei è in Tanzania...": che fine ha fatto lui

Dopo i comunicati sulla fine del loro matrimonio, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno preso strade diverse. La conduttrice è volata in Tanzania con la famiglia per sfuggire al clamore mediatico e trascorrere qualche giorno in serenità, mentre l'ex capitano della Roma ha fatto perdere le sue tracce, almeno sui social. La Blasi, tra l'altro, è molto attiva su Instagram e documenta spesso la sua vacanza con numerose foto. In una delle ultime, in particolare, la si vede di spalle, mano nella mano con i suoi tre figli.

Totti invece non si fa vedere. L'ex calciatore, insomma, ha scelto la via del silenzio, decidendo di non commentare nemmeno le voci sempre più insistenti sul suo futuro sentimentale, con particolare riferimento al presunto legame con Noemi Bocchi.

Nel frattempo i legali della coppia sarebbero ancora al lavoro. Le questioni da risolvere, infatti, sarebbero tante. Stando alle prime indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, la villa all’Eur, del valore stimato di 10 milioni di euro, potrebbe andare a Ilary Blasi, mentre il resto sarebbe tutto incerto. In ballo comunque ci sarebbero ancora diverse proprietà, tra cui la villa a Sabaudia. Ma nulla sembra essere stato deciso o definito per il momento.

