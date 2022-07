Francesco Totti, il clamoroso retroscena: cosa è successo al citofono di Noemi Bocchi...

18 luglio 2022 a

a

a

Noemi Bocchi è ormai al centro del gossip per la sua liaison con Francesco Totti che ormai ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con la conduttrice de L'Isola dei famosi Ilary Blasi. Le prime foto sono state pubblicate dal sito Dagospia a febbraio scorso. Allora il calciatore e la presentatrice, per tutelare i loro figli dissero che erano tutte "fake news". Ma adesso, dopo i comunicati ufficiali di Ilary e Francesco emergono nuove indiscrezioni e altri dettagli su questi ultimi mesi.

Ilary Blasi, ecco chi è "l'aitante giovane" che ha scatenato il caos. Ma lui... | Foto



Secondo quanto riporta Il Messaggero, per esempio, nella casa di Noemi Bocchi di via della Mendola proprio dove Francesco Totti è stato avvistato poche ore prime che diramasse il comunicato ufficiale sulla separazione, Noemi è stata costretta a togliere il suo cognome dal citofono. Pare che ultimamente infatti ricevesse diverse "visite" non gradite di personaggi un po' troppo curiosi e indiscreti...

Ilary Blasi e le corna di Francesco Totti? Un terremoto: la frase che spiega tutto

Proprio sotto casa sua fu avvistata l'auto di Totti quando Dagospia rivelò la notizia. Francesco si presentò con una Lamborghini nera da 200mila euro che tutti i tifosi giallorossi sanno essere sua. Così due giorni fa Totti è stato visto di nuovo sotto casa di Noemi, questa volta su una più sobria Smart, guidata da un amico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.