Ilary Blasi? "A Milano e Roma tutti ne parlano": spunta il (clamoroso) nome di un nuovo "lui"

Nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi non si fa che tirare in ballo nomi e nuove indiscrezioni. L'ultima vede protagonista Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi. Nonostante alcune voci parlassero di un rapporto teso tra la conduttrice di Canale 5 e il produttore, al punto che i diretti interessati hanno più volte scherzato in diretta, è Dagospia a smentire. "Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary", scrive Alberto Dandolo.

"Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…". Parole che sollevano sospetti e che riportano alla mente i complimenti dell'inviato in una delle puntate della trasmissione condotta dalla Blasi. Qui Alvin, durante il suo discorso finale di ringraziamenti, si era rivolto alla Blasi: "Aveva ragione Francesco Totti, sei unica", le aveva detto provocandole gli occhi lucidi.

Cosa ci fosse dietro non è dato sapersi. Alcuni hanno visto nelle parole dell'inviato ammirazione, altri invece qualcosa di più. Intanto bocche cucite anche sulla presunta relazione tra l'ex capitano della Roma e Noemi Bocchi. Le foto che immortalano Totti sotto casa della nuova fiamma non hanno spinto i due a confessare.

