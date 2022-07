Francesco Totti, la vendetta contro Ilary Blasi: "Cosa andrà in onda in Rai"

19 luglio 2022 a

Movimenti in Rai dove si vocifera ci sarà un posto anche per Francesco Totti. Dopo la separazione da Ilary Blasi, l'ex calciatore della Roma potrebbe approdare su RaiSport. La direttrice Alessandra De Stefano sarebbe tornata all'attacco per averlo nella squadra dei talent in vista dei Mondiali del Qatar. Il dubbio - spiega Dagospia che ha lanciato l'indiscrezione - è se Viale Mazzini riuscirà o meno a convincere Totti.

Proprio l'ex capitano giallorosso sarebbe a un passo dal ritorno in qualità di direttore tecnico alla Roma. La notizia segue i rumors sui primi contatti tra le parti avvenuti a Tirana e l’impressione è che ci sia grande ottimismo sulla possibile fumata bianca. Intanto arrivano novità anche per l'ex moglie. Alla Blasi Mediaset ha rinnovato il suo contratto che prevede, tra le altre cose, la conduzione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi nel 2023.

Proprio lei è da settimane al centro del gossip. Uno in particolare ha scatenato Giuseppe Candela, che scrive: "Il clan Blasi assiste con stupore alla lista dei suoi presunti amanti, senza foto e senza prove. Ancora con più stupore che a fare il nome di Antonino Spinalbese sia stato addirittura il Corriere della Sera". Peccato però che la notizia fosse già stata smentita dagli amanti del gossip.

