Elisabetta Gregoraci, folata di vento in diretta tv: su la gonna, pazzesco sul palco

21 luglio 2022 a

Ancora una volta Elisabetta Gregoraci lascia tutti senza fiato. Stavolta, durante la puntata di martedì 19 luglio di Battiti Live, osa ancora di più e il vedo-non vedo lascia spazio all'immaginazione. Una carica sensuale da capogiro. L'abito da sera, estivo ovviamente, della Gregoraci fa sognare tutti. Verde con spacco che mette in risalto le gambe perfette dell'ex moglie di Flavio Briatore. Inizia il concerto e il fuoriprogramma arriva subito: un po' di vento e l'abito si alza.

Quei pochi secondi, abbastanza hot, non passano inosservati ai telespettatori che seguono da casa l'evento. Un po' di imbarazzo. Poi passa tutto improvvisamente quando la Gregoraci si ricompone. Spacco indimenticabile per una serata all'insegna della musica. A Battiti arrivano tanti big: Noemi, Fedez, Mara Sattei e Tananai. Poi Malika Ayane, ma anche tanti altri. In Rete viene promossa la Gregoraci e bocciata Elettra Lamborghini, che sceglie un abito blu elettrico. Secondo alcuni sarebbe poco accattivante.

Ma in Rete il pubblico si chiede anche qualcosa in più sulla vita privata della Gregoraci, lontana da Briatore? Chissà. I due, che hanno un figlio, restano in buoni rapporti dopo la separazione. Qualcuno, addirittura, pensa che possa esserci un ritorno di fiamma. Nessuna conferma, nessuna smentita. E le indiscrezioni corrono alla velocità delle luce in questi ultimi giorni. Lei si dedica alla tv e alla musica in giro per l'Italia, il resto è gossip. Solo gossip.