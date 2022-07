Francesco Totti, l'amico rivela: "Cosa sta facendo in queste ore"

Francesco Fredella 22 luglio 2022 a

Francesco Totti non parla. Silenzio assoluto, almeno per adesso. Eppure una sua dichiarazione varrebbe oro. Ma questa è un'altra storia. La fine del matrimonio con Ilary Blasi, durato vent'anni, apre nuovi possibili scenari. Quali? La strada del silenzio appare la più accreditata per adesso. E se da una parte loro non parlano, ci pensa qualcun altro a farlo. Ad esempio viene tirato in ballo Alvin, l’inviato dell'Isola dei famosi (condotto proprio dalla Blasi). Dagospia gli dedica attenzione e lui sbrocca dicendo: “Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro”.

Alvin non c’entra nulla con la separazione della nota coppia, per questo motivo arriva la sua replica. “Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa”, continua l'inviato. “Il rispetto, invece nobilita l’uomo”. Poi continua parlando del suo rapporto con la conduttrice. “Noi ci conosciamo da ventiquattro anni, quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità, un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare. Nella vita ci sfottiamo così”, continua. “Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi”.

E poi il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, affronta l'argomento intervistando un amico del Pupone: si tratta di Alex Nuccetelli. “Francesco Totti non si dà pace”, racconta. “Non si dà pace, la rabbia è tanta. Chi lo conosce bene racconta che avrebbe provato fino alla fine a salvare il rapporto. La decisione di lasciarsi penso l’abbia presa lei. Sono convinto che in lui il desiderio di averla sempre al suo fianco non si sia mai spento”.