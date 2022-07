Elisa Isoardi si allena in spiaggia? Pizzicata così, la foto che mozza il fiato

23 luglio 2022 a

Elisa Isoardi più in forma che mai. Complice i difficili allenamenti in riva al mare. La conduttrice è stata infatti immortalata mentre con il suo personal trainer si dedica alla attività fisica. In spiaggia a Fregene, la Isoardi ha ammesso: "Ogni mattina mi dedico al padel o al tennis, cammino tanto con il mio cagnolino Zen e tre volte alla settimana mi alleno con Alessandro, un personal trainer, sul lungomare".

Raggiunta dal settimanale Gente, che le ha scattato foto a dir poco sensuali, la conduttrice racconta: "Ho scelto di trasferirmi da Roma a Fregene. Sono pochi chilometri, è vero, ma c’è il mare vicino a me che fa da sfondo alle mie sessioni di sport, ho una casa con giardino, che è diventato il mio ufficio a cielo aperto. Per me sono privilegi che fanno bene all’anima".

E a chi l'ha riempita di complimenti, visto il fisico mozzafiato che ha sfoggiato dopo l'allenamento con un bagno al mare, la Isoardi ha messo le mani avanti: "La silhouette non è quella dei vent’anni, ma se pensi che a dicembre le primavere saranno 40, mi voglio bene e mi accetto con orgoglio per la donna che sono diventata". Una cosa è certa: per la conduttrice non è mai troppo tardi per trovare l'amore. "Aspetto che accada, aspetto la persona giusta e questa attesa rilassata penso dia più valore a me stessa e ai sentimenti. A quelli veri", ha concluso lasciando credere che nulla è escluso.