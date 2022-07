Sabrina Salerno in bikini: "Il mio cervello...", uno scatto sconvolgente

23 luglio 2022 a

Sabrina Salerno ha pubblicato un post sui suoi profili social una serie di scatti in cui è ritratta in barca, in bikini, mentre mette in mostra il suo fisico tonico e asciutto. La cantante ed ex concorrente di Ballando con le stelle, sempre molto ironica, ha scritto a corredo delle immagini che ha pubblicato: "Le foto del mio cervello prossimamente via mail…".

Ovviamente le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram - ma anche su Twitter - hanno fatto il pieno di like e di commenti da parte del popolo social: "Capitan Sabrina scruta l'orizzonte alla ricerca di un molo sicuro...", scrive uno con altrettanta ironia. "Divina", commenta un altro. "Che donna meravigliosa", si legge: "Vedendo codeste belle cose il cervello sappiamo già che funziona benissimo non ci servono foto che lo dimostrano cara Sabrina".

E ancora: "Da qualunque lato ti si guardi sei una vera scultura, cervello, simpatia e ironia sono parte di questa meravigliosa scultura. P.s. allora aspetto la mail eh", scrive un altro. "Sabrina le foto al cervello a te non servono funziona benissimo", sottolinea un follower. E un altro aggiunge: "Vanno benissimo queste, sei spettacolare Sabrina. Per l'altra c’è tempo, aspetteremo con pazienza. Intanto, che fisico".