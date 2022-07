Striscia la Notizia, la riconoscete? "Un po' di sole di schiena"

24 luglio 2022 a

a

a

Angela Cavagna, ex infermiera di Striscia la Notizia, fa ancora parlare. La showgirl classe 1966 ha pubblicato un altro scatto che ha stupito i numerosi fan. A intercettarlo Dagospia, che scrive: "La riconoscete? Ha sguainato il lato B sulla spiaggia di Santorini con un filo interdentale". Nello scatto che la ritrae stesa sul lettino, la Cavagna scrive: "Buongiorno cari. E chi si muove più? Un po’ di sole di schiena cosa ne dite? Un bacio grande dalla vostra Angela".

La Gregoraci beccata al tavolo con questo ragazzo: Briatore-Morise-Santanchè, un terremoto

La Cavagna, dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo, si è sposata con l’imprenditore Paolo Solimano, insieme al quale si è trasferita a vivere a Tenerife. Qui l'ex showgirl ha curato una azienda agricola. Si tratta di una tenuta di oltre 10mila metri quadrati e dieci quote d’acqua in località Los Zarzales, nei pressi di Güímar. Un trasferimento però non privo di spiacevoli sorprese.

Michelle Hunziker fuori controllo in alto mare: effusioni spinte sullo yacht | Guarda

Lei stessa si è più volte sfogata: "Siamo veramente stufi di Güímar. Dopo la prima rapina, ad ottobre 2021, abbiamo colto i ladri in flagrante ma la Guardia Civil non ha fatto nulla. Non abbiamo le prove, ma siamo certi che gli autori del secondo e terzo furto siano gli stessi, ma neanche loro sono stati consegnati alla giustizia".