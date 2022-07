Sharon Stone, l'asciugamano si apre e non c'è il costume: oltre la censura, a 64 anni

25 luglio 2022 a

Sharon Stone sempre ironica e bellissima ha scatenato i suoi follower con una foto in cui si mostra in topless. La testa indietro per una risata incontenibile, l'asciugamano a righe bianche e verdi che le coprono solo le spalle e lo slip di un costume verde leopardato anche quello. E nient'altro. Il seno è libero. L'attrice stupenda. "Gratefully Imperfect on a Perfect Day", scrive Sharon Stone a corredo della foto. Tradotto: "Grata di essere imperfetta in una giornata perfetta".

Uno scatto che ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti. Su Instagram l'attrice di Basic Instinct ha postato anche la foto del figlio Roan, 22 anni. adottato Roan con l’ex marito Phil Bronstein, che ha sposato nel 1998 e dalla quale si è separata nel 2004. La Stone ha altri due figli adottivi, Laird Vonne e Quinn Kelly. L’attrice ha rivelato di aver avuto nove aborti spontanei. "Noi, come donne, non abbiamo un forum per discutere la profondità di questa perdita. Ho perso nove figli per aborto spontaneo. Non è una cosa da poco, fisicamente ed emotivamente, eppure ci viene fatto credere che è qualcosa da sopportare da sole e in privato con una sorta di senso di fallimento invece di ricevere compassione ed empatia necessarie per guarire". La Stone ha poi accusato: "La salute e il benessere femminile sono affidati alla cura di un'ideologia maschile diventata nel migliore dei casi negligente, ignorante e violentemente oppressiva".