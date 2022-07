Ilary Blasi, bikini a Sabaudia: "Totti che ti perdi", tutti a bocca aperta

24 luglio 2022 a

Gioco, partita, incontro. Ilary Blasi vince la partita con Francesco Totti semplicemente scendendo in campo, pardon, in spiaggia. La coppia scoppiata più chiacchierata delle ultime settimane, quella composta dalla conduttrice Mediaset e l'ex capitano della Roma, aveva scatenato anche una scommessa: chi dei due ex coniugi avrebbe messo piede per primo nell'amata Sabaudia, storico buen retiro estivo della loro famiglia?

Di ritorno dalla Tanzania, dov'era scappata con i tre figli e la sorella mentre Totti era rimasto a Roma, tra qualche impegno professionale e le questioni da risolvere con gli avvocati, la padrona di casa dell'Isola dei famosi si è subito precipitata sul litorale laziale, bruciando sul tempo il Pupone. E lasciando di stucco i bagnanti, i curiosi e i suoi follower su Instagram. E' stata proprio la Blasi, infatti, a testimoniare il suo arrivo sul bagnasciuga con indosso un paio di costumi strepitosi che poco lasciavano all'immaginazione. Insomma, almeno dal punto di vista fisico, Ilary non sembra essere mai stata così in forma.

Décolleté esplosivo, vitino da vespa, addominali scolpiti, curve sinuose. Tra un occhiale scuro e un prendisole, l'ex letterina di Passaparola ha insomma sfoderato tutto il suo siderale armamentario seduttivo, desiderosa più che mai di lasciarsi alle spalle il trambusto sentimentale e le voci, velenosissime, riguardo alla presunta nuova fiamma di Totti, la giovane romana Noemi Bocchi. Per molti, quasi una "sosia" di Ilary.