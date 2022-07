Ilary Blasi "sta per farlo": la decisione brutale con cui "cancella" Francesco Totti

Francesco Fredella 26 luglio 2022 a

Pettegolezzi, spifferate. E tanto altro. Si parla ancora di Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la rottura definitiva: lui sarebbe andato a convivere con Noemi Bocchi, lei sarebbe rimasta a vivere a Roma nella grande villa dell’Eur. La Blasi, intanto, è reduce dalla vacanza in Tanzania dov’è stata con sua sorella lontano da tutto e tutti. Si vocifera, poi, della vacanza di Totti e Noemi (presunta fidanzata): i due sarebbero partiti alla ricerca di un po’ di serenità senza il clamore mediatico della stampa, che in queste ore è sempre sul pezzo cercando qualche scoop eclatante.

Francesco Totti continua a percorrere la strada del silenzio. Non parla, nessun post e nessuna intervista. Si rincorrono soltanto voci legate alla relazione che avrebbe stretto con Noemi Bocchi. Secondo i beninformati ci sarebbe un patto ben chiaro: Noemi Bocchi non andrà in ferie con Christian, Chanel e Isabel. Le presentazioni ufficiali possono attendere. Per adesso.

E poi si parla anche del possibile addio di Ilary Blasi, che potrebbe lasciare Roma per trasferirsi a Milano: si tratta, ovviamente, di voci di corridoio. Nulla di più, che animano queste ore molto difficili per gli ex coniugi Totti. Ora sono alle prese con il divorzio: avvocati, patrimonio e accordi post patrimoniale. Potrebbe accadere veramente di tutto in questi ultimi giorni. Oggi ci sarà a Roma la presentazione di Dybala appena arrivato nella Capitale. Totti, a quanto pare, non ci sarà.