Wanda Nara come mamma l'ha fatta sugli scogli: le foto che fanno impazzire Icardi

Francesco Fredella 26 luglio 2022 a

Wanda Nara senza freni. Dopo quello che è accaduto in discoteca (un ragazzo le ha baciato il seno e tutto è finito sui social), spuntano le foto hot sugli scogli. La moglie di Mauro Icardi, sexy più che mai, resta quasi completamente senza vestiti e le foto, va da sé, fanno subito il giro della Rete.

Wanda Nara in discoteca, uno sconosciuto le bacia il seno: raptus vietato ai minori | Guarda

"Ho la cellulite come tutte", dice posando sugli scogli praticamente senza veli. Si tratta dell’ennesima foto che fa il giro della Rete diventando virale. Probabilmente avrà fatto andare su tutte le furie Maurito, che pare sia molto geloso di Wanda Nara. E proprio lui deve fare i conti con quello che è successo poche sere fa quando, come detto, si è ritrovato a dover fare i conti con una Ig Stories che ha fatto il giro dei siti: lei in una discoteca ed un ragazzo che fa le avances.

"Se io così ho tanto successo, vi consiglio di buttarvi sulla pizza senza sentirvi in colpa", scrive sui social. "Ovviamente nessuno pubblica una foto in cui viene male" continua Wanda Nara. La manager argentina spiega di pensare sui social sempre dei momenti migliori. Un frase con la quale la Nara cerca di abbattere ogni tipo di pregiudizio, senza troppi problemi. Ma sullo sfondo resta, in ogni caso, un dubbio: come l’avrà presa Icardi? Le foto di Wanda mezza sugli scoglio, intanto, continuano a circolare alla velocità della luce...