Striscia la Notizia, dimenticate questa Valeria Graci: la foto in costume da bagno

Pausa da Striscia la Notizia. L'inviata del tg satirico di Canale 5, Valeria Graci, è in vacanza e ha deciso di mostrarsi sui social. Uno scatto, quello dell'ex comica in duo con Katia Follesa, che la ritrae in costume da bagno in Sardegna. Qui la Graci vuole dare uno schiaffo alle malelingue e mostrarsi così com'è.

Come al solito la comica lombarda usa l'ironia e la didascalia della foto non poteva che essere la seguente: "Questa sono io che poso con il mio nuovo costume comprato in saldo. Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica eh". La Graci, da ben otto anni da inviata, ha realizzato il suo sogno: "La mia è una vita normale, non certo da vip. Squillò il telefono, un numero sconosciuto, avevo i guanti di gomma e non potevo rispondere. C’era mia mamma: 'Rispondo io?'. 'No, non conosco il numero!'. Dopo dieci minuti riprovarono e a quel punto risposi, era un autore di Striscia che diceva di andare subito per un colloquio".

Ma l'esperienza non è stata solo come inviata. La comica ha infatti avuto anche l'occasione di sedersi dietro il bancone. "È il sogno. Confesso che quando l’anno scorso al Festival di Sanremo conducevo 'PrimaFestival' con Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia e facevamo 9 milioni di spettatori a sera non ero così tesa come quando mi sono seduta dietro al bancone di “Striscia”. Ma il fatto che capitasse così, da un momento all’altro, non mi ha dato il tempo di realizzare cosa stesse accadendo".