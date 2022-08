Claudio Amendola e Francesca Neri: divorzio? Voce clamorosa

04 agosto 2022 a

Claudio Amendola e Francesca Neri sono a un passo dal divorzio? Stando ad alcune indiscrezioni riportate da Diva e Donna, e subito rimbalzate sui principali siti di gossip, la coppia non starebbe vivendo un momento facile. Di qui la presunta scelta di separarsi dopo ben 25 anni di matrimonio. Pare addirittura che l’attore romano abbia già raccolto le sue cose e lasciato la casa che condivideva con sua moglie. Qualcuno lo avrebbe perfino visto in una nuova abitazione.

Per ora nessuno dei due è intervenuto sulla questione per confermare o smentire queste voci insistenti sulla loro rottura. I momenti difficili che la coppia ha dovuto attraversare, comunque, sono tanti. Uno di questi è stato raccontato dai due alla fine del 2021, quando Francesca Neri ha parlato della sua malattia, una cistite interstiziale dalla quale non può guarire completamente.

A quella malattia è seguito un lungo periodo di depressione. Amendola, però, è sempre stato al fianco della moglie, nonostante il dolore e le difficoltà. A parlare di questa situazione così difficile era stato anche l’attore romano in una lunga intervista concessa a Verissimo qualche tempo fa. Ecco perché, dopo una prova così dura, tutti pensavano che il loro amore sarebbe durato in eterno. In ogni caso, sono necessarie ancora delle conferme, per il momento si tratta solo di indiscrezioni.