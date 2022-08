Ilary Blasi da sola sulle Dolomiti, rumors: "Il momento più drammatico"

Francesco Fredella 08 agosto 2022 a

Ilary Blasi si riposa. Relax meritato dopo la bufera mediatica che l’ha colpita. La coppia più bella del mondo dello spettacolo, ormai, resta solo un ricordo. Lei prima è volata in Tanzania e adesso, dopo il sole di Sabaudia, ha scelto le Dolomiti. Un po’ di aria fresca per cancellare i brutti ricordi e il telefono che squilla di continuo. Non dimentichiamo che la Blasi è stata tempestata dai giornalisti in queste ultime settimane. Il suo viaggio sulle Dolomiti viene immortalato dalle foto sui social. Meta: il Lago di Braies, stupenda località del Trentino Alto Adige. Francesco Totti, invece, sarebbe a Sabaudia nella grande villa di famiglia. Secondo i ben informati continuerebbero gli incontri tra l’ex capitano giallorosso e Noemi Bocchi, presunta fiamma.

Video su questo argomento "Il rispetto invece...", divorzio Blasi-Totti: Alvin rompe il silenzio. Altro terremoto

Nemmeno la Blasi sarebbe sola. Infatti, secondo alcune spifferate, si troverebbe al lago con un’amica (mente in vacanza in Tanzania era con sua sorella). Inutile negare che per lei e Totti sono momenti abbastanza difficili perché è in corso una fase molto delicata: la separazione, annunciata con un comunicato stampa, è in mano gli avvocati. Carte bollate e documenti per trovare la quadra e quindi la divisione dei grandi patrimoni dei due ex. Sul fronte Totti, invece, i paparazzi attendono l’ufficializzazione della relazione con la Bocchi. Quando avverrà tutto questo? Per adesso ancora non si sa, visto che non ci sono conferme. Nulla di certo, tante spifferate e molte foto: il primo settimanale a “pizzicare” Totti è stato Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, però, Totti e Noemi avrebbero deciso di seguire un piano ben preciso. Studiato, forse, a tavolino. Quindi religioso silenzio in questi mesi. Le foto di Totti e Noemi potrebbero valere oro. I paparazzi, da mesi, sono sulle loro tracce, ma i due sono molti bravi a seminarli. Cosa accadrà nei prossimi mesi?