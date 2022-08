Noemi Bocchi "incinta": l'ultima spiazzante teoria

09 agosto 2022 a

Noemi Bocchi e Francesco Totti non sono ancora usciti alla scoperto. Sulla coppia dell'estate, però, sono tanti i gossip. L'ultimo vede la nuova fiamma dell'ex calciatore della Roma addirittura incinta. Proprio così, nonostante le foto con vestitini attillati e che nulla fanno pensare a una dolce attesa, per molti Noemi sarebbe incinta.

D'altronde i retroscena non mancano. Con l'annuncio della separazione da parte di Ilary Blasi e Totti, i magazine si sono scatenati. Addirittura in questi giorni è apparsa una foto del 30 gennaio. Qui Totti era all’aeroporto di Fiumicino, ma non da solo. Nell'immagine si vede infatti una donna che sicuramente non è la Blasi e che sembra essere bionda. Che si tratti già della Bocchi?

La domanda è legittima e torna a far pensare che il matrimonio dell'ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset sia finito da tempo. I due avrebbero preferito mantenere il segreto per tutelare i tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Poi però lo scoop di Dagospia, le smentite, le foto sugli spalti e infine l'ufficializzazione dell'addio. Ora dunque tutti gli occhi sono puntati sulla nuova compagna di Totti. Compagna che ha preferito rimanere in silenzio, tutelando anche la sua di privacy.