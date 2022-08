Ilary Blasi, la commovente dedica per Totti: un video sconvolgente. Ma...

07 agosto 2022 a

Ilary Blasi realizza un video-dedica per Francesco Totti? Tutto falso, stando a quanto rivela ThepipolGossip su Instagram. A quanto pare il filmato carico di dolcezza circolato nelle scorse ore su TikTok è un fake. Da quando è stata ufficializzata la la rottura, comunque, non sono pochi i profili fake che tentano di cavalcare l'onda dei riflettori puntati sulla coppia. Nel frattempo la conduttrice e l'ex calciatore continuano a essere i protagonisti del gossip dell'estate.

Mentre da una parte ci sono Francesco Totti e la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, dall'altra invece c'è più mistero attorno alla presunta nuova fiamma di Ilary, sempre che esista. L'ex capitano giallorosso è stato paparazzato più volte in compagnia della Bocchi, mentre della vita sentimentale della showgirl non si saprebbe proprio nulla. Stando ad alcune indiscrezioni, pare che Ilary si sia avvicinata a un misterioso amico di Totti. Per ora, però, nessuna conferma.

Per quanto riguarda il video fake su TikTok, invece, è diventato virale in queste ore. Si tratterebbe di una presunta dedica, filmata, che la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe fatto all'ex marito. Peccato però che il profilo da cui è stato condiviso è palesemente falso. A corredo del filmato, che mostra una serie di foto dolci della coppia, c'era scritto. "Resterà un bellissimo ricordo di noi due, ma continueremo ad essere vicini per i nostri figli". In sottofondo il brano "Ti ho voluto bene veramente" di Marco Mengoni.