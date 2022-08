Ilary Blasi e Totti, "non si può escludere": indiscrezione-terremoto dell'amico intimo

06 agosto 2022 a

"Questo non lo possiamo escludere": Alex Nuccetelli, pr romano e amico di Francesco Totti, lascia qualche speranza su un possibile ritorno di fiamma tra l'ex capitano della Roma e Ilary Blasi. Intervistato da Roberta Capua a Estate in diretta su Rai 1, Nuccetelli ha spiegato che molte delle indiscrezioni trapelate sul conto della coppia non sono vere e poi ha aggiunto: "Francesco e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto".

Totti e la Blasi, infatti, dopo avere rilasciato dei comunicati sulla loro rottura hanno preferito non commentare ulteriormente per tutelare i loro tre figli. Il pr romano, poi, ha smentito le voci secondo cui la terzogenita della coppia, Isabel, avrebbe conosciuto i figli di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma di Totti: "Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui si sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie".

Infine, sul video che vede alla stessa serata insieme Totti, Ilary e Noemi, Alex replica: "Ripeto: Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary".